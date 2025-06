MS Qualifica abre vagas para capacitação profissional em todo o Estado

Monique Alves/Sead/Arquivo

Quero aprender, me capacitar e voltar ao mercado com mais confiança”, conta. A história dela reflete a realidade de milhares de pessoas em Mato Grosso do Sul que buscam se atualizar profissionalmente para conseguir uma nova chance de trabalho.

Para apoiar esse público, o Governo do Estado, por meio do programa MS Qualifica, abriu inscrições para diversos cursos gratuitos de qualificação profissional. A iniciativa, executada pela Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação) e Funtrab, em parceria com o Senac, oferece aproximadamente 70 turmas presenciais durante os meses de junho e julho.

Os cursos são voltados a pessoas com 18 anos ou mais, com prioridade para desempregados e jovens em busca do primeiro emprego.

As capacitações abrangem áreas com alta demanda no mercado, como beleza, gastronomia, moda, informática, logística, vendas e atendimento ao público.

As aulas acontecem em diferentes municípios do Estado, entre eles Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Bonito, Costa Rica, Ivinhema, Maracaju, Ponta Porã, entre outros.

As inscrições seguem abertas até o preenchimento total das vagas, que são limitadas.

A matrícula é confirmada presencialmente no primeiro dia de aula, por ordem de chegada, e os participantes recebem certificado reconhecido pelo Senac ao final do curso.

Desde que foi criado, em 2023, o programa MS Qualifica já capacitou mais de 12 mil pessoas em 900 cursos realizados em 56 municípios. A meta do Governo de Mato Grosso do Sul é qualificar 13.409 trabalhadores até outubro de 2025, com investimento total de R$ 12,5 milhões.

Além de oferecer qualificação gratuita, o programa visa levar oportunidades até mesmo aos municípios mais distantes, garantindo que ninguém fique de fora da chance de se profissionalizar.

A lista completa com todos os cursos, cidades, datas, horários e locais está disponível no site www3.ms.senac.br/cursos/ms-qualifica. O MS Qualifica vai além da capacitação técnica — representa uma porta de entrada para a retomada da autoestima, da dignidade e da esperança de quem quer voltar ao mercado com mais preparo e confiança.

