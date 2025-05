MS Qualifica abre vagas para cursos nos chamados territórios criativos

Juliana Zanlorenzi, Comunicação Funtrab

Com foco na capacitação profissional e na valorização das economias locais, o programa MS Qualifica está com vagas abertas para cursos de qualificação nos chamados territórios criativos de Mato Grosso do Sul: Pantanal +Criativo, Bioceânica +Criativa e Fronteira +Criativa.

A ação contempla os municípios de Ponta Porã, Corumbá, Porto Murtinho, Maracaju, Jardim e Bonito, com dois cursos voltados para áreas estratégicas da cultura e empreendedorismo: Fotografia com celular: promova seu negócio nas redes sociais e Organização de palco e camarim.

As capacitações são gratuitas e abertas à população em geral, com prioridade para pessoas desempregadas e maiores de 18 anos. As inscrições podem ser feitas no site: ww3.ms.senac.br/Cursos/MS-Qualifica, onde também tem informações sobre local e data dos cursos.

Confira o cronograma completo:

Fotografia com o celular – promova seu negócio nas redes sociais:

Ponta Porã: 26/05 à 03/06 – das 19h às 22h

Corumbá: 02/06 à 06/06 – das 18h às 22h

Jardim: 10/06 à 18/06 – das 19h às 22h

Bonito: 16/06 à 18/06 – das 8h às 18h

Porto Murtinho: 24/06 à 26/06 – das 8h às 18h

Organização de palco e camarim:

Corumbá: 17 e 18/06 – das 18h às 22h

Maracaju: 01 e 02/07 – das 18h às 22h

Bonito: 15/07 – das 8h às 18h

Jardim: 16/07 – das 8h às 18h

Porto Murtinho: 22/07 – das 8h às 18h

A iniciativa integra o esforço do Governo do Estado, por meio da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) e Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura (Setesc), em parceria com o Senac MS, para incentivar a inclusão produtiva e ampliar oportunidades de emprego e renda no interior.

