MS realiza Seminário de Estratégias de Superação da Vulnerabilidade Social

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da Sead (Secretaria de Assistência Social e do Direitos Humanos), da Segem (Secretaria-executiva de Gestão Estratégica e Municipalismo) e da Escola de Governo (Escolagov), vai realizar no dia 12 de junho o Seminário de Estratégias de Superação da Vulnerabilidade Social no Mato Grosso do Sul.

O evento acontece no Teatro Glauce Rocha, na Cidade Universitária da UFMS, das 8h às 18h, sendo voltado para profissionais da assistência social, universidades, Conselho de Reitores de Instituições de Ensino Superior de MS (CRIE-MS), secretários estaduais e municipais, prefeitos, pesquisadores e pessoas interessadas.

A expectativa é de reunir mais de 700 pessoas entre convidados, autoridades, profissionais e especialistas da área da assistência social e direitos humanos. Os interessados podem fazer as inscrições até o dia 12 de junho no site da Escolagov ou clicando neste link https://www.cursos.ms.gov.br/EscolaSuas/Home/DetalhesEvento/2872.

A secretária de Estado de Assistência Social e do Direitos Humanos, Patrícia Cozzolino, explica que o objetivo do evento é ampliar o espaço de debate entre os profissionais da área e integrar a comunidade cientifica e acadêmica para debater estratégias para o aprimoramento das políticas públicas na assistência social e direitos humanos.

"Com o apoio técnico da Segem, A Sead realizou uma pesquisa que traçou a realidade socioeconômica da população vulnerável nos municípios de Mato Grosso do Sul. Fizemos um trabalho profundo no intuito de alcançar aquelas pessoas que não se encontram cadastradas nos bancos oficiais de dados, como o CadÚnico (Cadastro Único). Com esse panorama em mãos tanto o Governo do Estado quanto a comunidade em geral ampliam as possibilidades de atendimento dessa população antes sem acesso a benefícios sociais. Tenho certeza que esse evento agregara ainda mais no trabalho diário em busca de um MS ainda mais inclusivo", comentou.

O superintendente de Inteligência de Dados da Segem, Leandro Sauer destaca que o seminário também vai convidar a comunidade científica para enviar artigos sobre o tema para publicação em revistas acadêmicas.

"Com o resultado da pesquisa foi possível obter uma base de dados e cadastros mais completos que efetivamente reflete a realidade socioeconômica da população vulnerável sul-mato-grossense. Essas informações são subsídios importantes para a discussão que estamos propondo", reforçou.

A programação do evento conta com palestras e mesa redonda para debates. Pela manhã está previsto a apresentação de uma palestra sobre a Pesquisa Socioeconômica e Social de Mato Grosso do Sul e o respectivo Mapa de Vulnerabilidade Social do MS com a metodologia do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), ministrada pela secretária Patrícia Cozzolino e pelo superintendente de Inteligência de Dados da Segem, Prof. Dr. Leandro Sauer.

À tarde a apresentação de uma palestra sobre a Metodologia de Construção do Indicador de Vulnerabilidade Social (IVS), com os palestrantes Armando Palermo Funari e Luis Gustavo Vieira Martins do IPEA. A mesa redonda será o momento de fechamento do evento com um debate sobre estratégias de superação da vulnerabilidade social no Mato Grosso do Sul, moderado pelo Prof. Dr. Leandro Sauer e com a participação de especialistas, como a Laura Almeida Ramos de Abreu do Insper (Instituto de Ensino e Pesquisa).