MS recebe selo de reconhecimento pela atuação dinâmica do Detran

Mato Grosso do Sul recebeu o selo de excelência da Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito) nesta quarta-feira (21). O reconhecimento é pela atuação dinâmica e integrada do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), no envio de dados que permitem a atualização do Renaest (Registro de Estatística e Sinistros de Trânsito).

Na avaliação do Diretor-Presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, esse reconhecimento só mostra que Mato Grosso do Sul segue como referência para outros Estados. “Novamente nosso Estado sendo destaque por pautas positivas. Isso é fruto de uma atuação conjunta das nossas equipes, juntamente com a Sejusp, sob o comando do governador Eduardo Riedel. São esses dados que norteiam ações e políticas públicas para a redução de mortes no transito”.

A Gerente de Estatística e Coordenadora Estadual do Renaest no Detran-MS, Elijane Coelho, também menciona a atuação das instituições. “É uma satisfação saber que nosso trabalho é destaque nacional pelos dados de sinistros de trânsito consolidados no Renaest. O apoio dos parceiros é fundamental nesse processo. Aqui no Estado, a maioria dos sinistros de trânsito são registrados pela PMMS, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública nos envia os dados diariamente, nossa equipe faz a consolidação e remete ao Renaest”.

Mato Grosso do Sul já atua para aperfeiçoar as informações inseridas e possibilitar que os dados estejam mais próximos da realidade. “Ainda temos muito a evoluir. Atualmente apenas as informações de óbitos ocorridos no local do sinistro são encaminhadas. Caso um ferido venha a falecer posteriormente esse óbito não está sendo contabilizado como consequência de trânsito, essa é nossa próxima meta, já estamos em tratativas com a Secretaria de Saúde para o cruzamento desses dados”, conta.

O Renaest é uma plataforma nacional que unifica as informações relativas a sinistros (acidentes) de trânsito de todo o Brasil. Quem abastece esse importante instrumento de transparência e de elaboração de políticas públicas, são os Detrans.

“Dados atualizados e unificados são ferramentas fundamentais para o desenvolvimento e aprimoramento de políticas públicas voltadas à segurança no trânsito brasileiro. Nesse quesito, dois estados têm se destacado: Mato Grosso do Sul e Paraíba, que alcançaram excelência na atualização do Renaest”, destaca conteúdo divulgado pela Senatran.

Essas informações permitem que o Governo Federal avalie não só a segurança nas estradas, mas também auxiliam no cumprimento de metas e compromissos previstos no Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito (Pnatrans).

De acordo com a Senatran, o ranking é calculado mensalmente com base no envio de informações relativas a acidentes de trânsito pelos órgãos locais responsáveis. Quanto mais frequente a atualização do sistema, melhor a pontuação dos Estados.

O prazo para repasse das ocorrências é de até três meses após o sinistro. Ainda assim, somente dez estados estão em dia. Além de Mato Grosso do Sul e Paraíba, constam por ordem Minas Gerais, Paraná, Alagoas, Amazonas, Bahia, Goiás, Sergipe e Tocantins.

Uma versão digital do Renaest está em fase de testes e irá ampliar e melhorar a base de dados. A ferramenta voltada para uso de gestores de trânsito promete fornecer dados com maior precisão e agilidade, transformando o Renaest numa base estatística mais eficiente. O sistema é integrado ao Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores), ao Renach (Registro Nacional de Condutores Habilitados) e ao Renainf (Registro Nacional de Infrações).