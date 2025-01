MS registra 4 mortes por afogamento em uma semana

Imagem ilustrativa do Rio Aquidauana, em Rochedo

Mato Grosso do Sul registou na última semana quatro mortes por afogamento, sendo duas de adultos e duas crianças.

Samuel da Silva e Silva, de 26 anos, e Diego Moacyr, de 18 anos, perderam suas vidas no Rio Aquidauana.

Já no município de Bonito, Lucas Fernando, morreu afogado no Balneário Praia da Figueira. O menino estava acompanhado da família, chegou a receber socorro do Corpo de Bombeiros e foi levada ao hospital, mas não resistiu.

O outro caso ocorreu na tarde desta quarta-feira (1°), em uma chácara, na cidade de Caarapó, onde a vítima, de 3 anos, foi encontrada morta dentro do bebedouro dos cavalos. O menino foi encontrado pelo irmão mais velho que tentou socorrer.

A criança foi levada pelos familiares ao Hospital São Mateus, onde já deu entrada morto. Ao delegado, o pai contou que não estava em casa, quando recebeu a ligação do filho mais velho falando sobre o afogamento do filho caçula que tem síndrome de down.