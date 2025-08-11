MS registra até mil incêndios no mês mais crítico e reforça alerta

CBMMS/Soldado Romaike

Em Mato Grosso do Sul, o mês de agosto é marcado por atenção especial devido ao clima seco e à baixa umidade, que criam condições favoráveis para incêndios. Em 2024, foram registradas quase mil ocorrências só nesse mês — um aumento expressivo em comparação com as 190 notificadas em janeiro, conforme dados do Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul (CBMMS).

Para reforçar a prevenção, o Estado instituiu a campanha Agosto Cinza, por meio da Lei Estadual 5.431/2019, idealizada pelo ex-deputado Marçal Filho. A iniciativa promove a união entre poder público e sociedade em ações educativas, palestras, operações e combate direto ao fogo, tanto em áreas urbanas quanto rurais. Complementando essa ação, a Lei 5.485/2019, do deputado Lucas de Lima (sem partido), institui a Semana Estadual de Conscientização, Prevenção e Combate à Prática de Queimadas Urbanas, destacando a importância de evitar queimadas dentro dos centros urbanos para preservar a saúde pública e o meio ambiente.

Segundo o CBMMS, de janeiro a julho de 2025, o Estado já contabilizou 1.341 ocorrências, sendo julho o mês com maior número de casos — 437 no total, dos quais 188 só na Capital. A tenente-coronel Tatiane de Oliveira, da assessoria de comunicação do Corpo de Bombeiros, alerta para os riscos do uso cultural do fogo para limpeza de terrenos, que pode resultar em graves acidentes e até mortes. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) apontam que 99% dos incêndios no Pantanal são causados por ações humanas, e não por fenômenos naturais.

Integração e ações parlamentares

O presidente do Comitê Interinstitucional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais de MS, tenente-coronel Leonardo Rodrigues Congro, destaca que a integração entre órgãos é fundamental para reduzir queimadas e promover um manejo responsável do fogo, conciliando necessidades humanas e conservação ambiental.

Na Assembleia Legislativa, a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, presidida pelo deputado Renato Câmara (MDB), acompanha as medidas de combate e prevenção, além de discutir estratégias para o Pantanal. Entre as recomendações, está a compra de aeronaves especializadas, como o Sikorsky S-64 Skycrane, capaz de lançar grandes volumes de água em áreas de difícil acesso. Câmara também coordena a Frente Parlamentar de Recursos Hídricos, voltada à preservação da água, recurso ameaçado pelos incêndios que comprometem nascentes e rios.

Brigadistas e ciência na linha de frente

A prevenção também é reforçada com a formação de brigadistas florestais: em 2025, 717 profissionais já foram treinados. O Programa PSA Brigadas destina R$ 14 milhões até 2026 para equipar e apoiar essas equipes que atuam na linha de frente do combate ao fogo.

No Pantanal, oito grandes incêndios foram combatidos neste ano durante a Operação Pantanal, que reúne bombeiros, brigadas comunitárias e órgãos ambientais. Para Márcio Yule, coordenador do Prevfogo/Ibama em MS, fortalecer essas brigadas é essencial para proteger as áreas mais vulneráveis.

A pesquisa científica também tem papel importante. O Programa de Pesquisas Ecológicas de Longa Duração/Núcleo de Estudos do Fogo em Áreas Úmidas (PELD/NEFAU), da UFMS, conduz estudos desde 2020 sobre os impactos do fogo no Pantanal. Coordenado pelo professor Geraldo Alves Damasceno Junior, o programa desenvolve, em parceria com comunidades, ONGs e órgãos ambientais, estratégias para o manejo controlado do fogo. “O objetivo não é eliminar o uso do fogo, mas utilizá-lo de forma planejada para reduzir riscos e preservar o ecossistema”, explica Damasceno.

A responsabilidade de todos

A participação da população é fundamental para conter queimadas. Denúncias podem ser feitas ao Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 e à Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Ambientais e de Atendimento ao Turista (Decat), pelo número (67) 3325-2567. Além disso, atitudes simples, como não atear fogo em terrenos e apagar corretamente bitucas de cigarro, colaboram para a proteção dos biomas e das vidas humanas.

A campanha Agosto Cinza é mais do que uma data no calendário: é um alerta para que a prevenção esteja sempre em primeiro lugar, pois prevenir é menos doloroso e mais econômico do que reparar os danos causados pelo fogo.

