MS tem 72% da população atendida com rede de esgoto

Bruno Rezende, Secom

Mato Grosso do Sul se consolidou entre os estados que mais avançam na ampliação do saneamento básico no Brasil. Com 72,34% da população atendida pela rede de esgoto, o Estado ultrapassa a média nacional e mostra que a universalização do serviço pode chegar bem antes do prazo fixado pelo Novo Marco Legal do Saneamento Básico (Lei 14.026/2020), que estipula a meta de 2033.

A ampliação dos índices, que em julho deste ano apontavam 71,77% de cobertura, comprova o esforço contínuo de planejamento e os investimentos estratégicos do governo municipalista, liderado pelo governador Eduardo Riedel

Segundo levantamento do Instituto Trata Brasil, os índices de cobertura de esgoto variam bastante entre os estados brasileiros. Enquanto São Paulo e o Distrito Federal se aproximam da universalização, outros ainda não alcançaram metade da população atendida.

A média nacional está abaixo dos 60%, o que reforça o avanço de Mato Grosso do Sul, hoje acima de 72%, e evidencia o desafio para que o país inteiro cumpra a meta estabelecida pelo Novo Marco Legal do Saneamento.

Novos investimentos da Sanesul (Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul) fortalecem a meta estadual de ampliar a cobertura e antecipar a meta estabelecida pela legislação.

Em Selvíria, município localizado no Leste do Estado, obras em execução contribuem para a expansão da rede de coleta e tratamento de esgoto, garantindo mais saúde e qualidade de vida para a população local.

As obras fazem parte do programa Avançar Cidades, contemplando a construção de uma ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) com capacidade de 10 litros por segundo.

Além disso, estão sendo implantados 18,1 mil metros de rede coletora de esgoto, 986 ligações domiciliares, 2,5 mil metros de coletor tronco e 3,2 mil metros de emissário final, assegurando que mais famílias tenham acesso ao serviço essencial de coleta e tratamento.

O investimento soma R$ 15 milhões e representa um salto importante para a cidade, que em setembro de 2025 já alcança 46,46% de cobertura de esgotamento sanitário.

Grande desafio

A expansão dessas ligações é parte fundamental dos esforços do governo estadual, por meio da Sanesul, para melhorar a infraestrutura de saneamento e aumentar a cobertura de esgoto, alinhando-se com a meta de 98% de cobertura nos próximos anos, conforme prevê a legislação.

A empresa tem trabalhado em projetos para aumentar esse número, garantindo que mais residências e estabelecimentos tenham acesso a um sistema de esgoto adequado.

O diretor-presidente da Sanesul, Renato Marcílio, ressalta que os resultados são fruto de uma gestão comprometida.

“Estamos mostrando que é possível antecipar metas quando existe foco, seriedade e responsabilidade. Cada novo investimento representa mais dignidade para as famílias sul-mato-grossenses e mais sustentabilidade para o futuro do Estado”, afirma.

O dirigente acrescenta que o desafio é grande, mas o ritmo de obras dá segurança para cumprir e até superar os prazos estabelecidos pelo novo marco legal do saneamento básico.

“Selvíria é um exemplo claro de como o saneamento muda realidades. O esgoto tratado significa menos doenças, mais valorização dos imóveis e um meio ambiente mais protegido”, acrescenta Marcílio.

Com o apoio do Governo do Estado e parcerias institucionais com os 68 municípios operados pela Sanesul, a empresa segue avançando na direção da universalização, reforçando o papel de Mato Grosso do Sul como referência nacional na gestão do saneamento básico.