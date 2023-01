MS tem 'boom' e emite mais de 79 mil CNHs em três anos

Dentre as categorias mais procuradas, a AB (moto e carro) segue na liderança / Nathalia Alcântara/ Midiamax

Após queda na emissão de CNHs (Carteira Nacional de Habilitação), Mato Grosso do Sul está com situação positiva e emitiu mais de 79 mil CNHs em três anos. Na pandemia, Estado teve queda na procura.

Conforme dados informados pelo Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito), 223.235 carteiras de habilitação foram emitidas em 2020, um total de 41.629 a menos do que no ano anterior. Para o departamento, esse déficit se deu pelas barreiras sociais e financeiras impostas com a Covid-19, que na época pegou todo mundo de surpresa.

Foi a partir de 2021, então, com a vacinação em massa e a reabertura dos estabelecimentos, que segmento começou a se fortalecer novamente. No ano retrasado, o Estado emitiu 232.930 CNHs. Mesmo sendo um número inferior ao de 2019, já apresentava melhoras.

Conforme informações do site Midiamax, o 'boom' mesmo veio em 2022, com 302.335 carteiras de habilitação emitidas, o equivalente a 35,43% a mais em comparação a 2020, superando até mesmo os parâmetros antecessores à pandemia.

"Ainda estamos com demanda represada devido à situação pandêmica de 2020/2021, pois no período de restrições causado pela COVID-19, houve redução na oferta e realização de exames nos processos de habilitação. O que também impactou no quantitativo de emissões do documento", informou o departamento.

Dentre as categorias mais procuradas, a AB (moto e carro) segue na liderança. Em seguida, somente a B e, depois, apenas a A. O total de CNHs vencidas também é uma preocupação do Departamento.