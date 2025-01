MS tem possibilidade de chuva e máxima de 39ºC

O Pantaneiro

A meteorologia indica que a quinta-feira será com temperaturas em alta, com máxima de até 39ºC, e com possibilidade de pancadas de chuva.

Campo Grande tem céu com algumas nuvens e registra 26ºC nesta manhã.

A máxima pode chegar aos 32ºC. Segundo o Climatempo, o Sol vai aparecer com algumas nuvens e há possibilidade de chuva passageira no decorrer do dia. Para sexta-feira também tem previsão de chuva com máxima de 30ºC.

Para a região pantaneira as máximas desta quinta-feira são de 35ºC em Corumbá, 34ºC em Coxim, e 33ºC em Porto Murtinho e Aquidauana. Para o sul do Estado são esperados 29ºC de máxima em Ponta Porã e de 34ºC em Dourados.

Outros índices apontados para hoje são de 39ºC em Água Clara, 37ºC em Três Lagoas, 36ºC em Ivinhema, 35ºC em Paranaíba, 34ºC em Maracaju e Naviraí, Nova Alvorada do Sul e Nova Andradina, 32ºC em Bonito e 28ºC em Costa Rica.

Termina ao meio-dia desta quinta-feira o alerta do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) para risco de tempestade em 51 municípios de Mato Grosso do Sul.