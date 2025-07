MS terá 1ª indústria farmacêutica em 2026

Secom, Arquivo

O evento contou com a participação da equipe da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), representada pelo coordenador de competitividade empresarial, Augusto de Castro, e a coordenadora de Relações Institucionais, Eli Sandra Francisco.

A primeira indústria farmacêutica do Estado, a boliviana IFA deverá ser inaugurada no primeiro semestre de 2026, no município de Terenos. A informação foi repassada pela diretoria da empresa, durante a reunião plenária ordinária no Conselho de Farmácia de Mato Grosso do Sul (CRF-MS), realizado em Campo Grande na semana passada.

A plenária contou com a presença de Camila Tarifa, diretora técnica da IFA Ltda., primeira indústria farmacêutica de Mato Grosso do Sul, e a diretoria do CRF-MS.

A unidade, captada pela Semadesc, está sendo implantada em Terenos com investimento de R$ 45 milhões. A meta é gerar 120 empregos na cidade na primeira etapa de operações. A indústria vai produzir fármacos de uso oral em capsulas gelatinosas destinados ao consumo interno e à exportação.

Óleo de chia, ibuprofeno, spirulina, meloxican, picossulfato de sódio e nistatina, entre outros estão na lista de produtos a serem produzidos aqui. No ano passado o governador Eduardo Riedel e o secretário da Semadesc Jaime Verruck visitaram as instalações da indústria na Bolívia.

"Ficamos impressionados com as instalações na Bolívia, que tem mais de 1,2 mil colaboradores. Trata-se de uma empresa que produz medicamentos de forma variada e está chegando ao nosso Estado", explicou na oportunidade da visita ao país vizinho o governador Eduardo Riedel.

Já o secretário Jaime Verruck destaca que este é um empreendimento pioneiro no Estado. "Ele vem para acrescentar na diversificação na nossa base industrial, com potencial de geração de 120 empregos no município de Terenos", comentou.

A Indústria Farmacêutica IFA Ltda é uma empresa do grupo Laboratórios IFA S.A, de origem boliviana, que tem mais de 5 anos de atuação. Fabrica cerca de 75 produtos para exportação na Bolívia, como antibióticos, analgésicos, antipiréticos, anti-inflamatórios, suplementos minerais, antivirais.

