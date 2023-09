MS terá o 1º hospital para animais silvestres da América Latina

Divulgação/Governo do Estado de MS

Nesta quinta-feira (14), o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), realiza a cerimônia de inauguração do Hospital Veterinário de Animais Silvestres do Centro de Reabilitação (CRAS). O evento acontece às 14:30, no Parque Estadual do Prosa, em Campo Grande.

Segundo o governo do Estado, o hospital recebeu o nome de “Ayty”, uma palavra tupi-guarani que significa ninho, cuidado, aconchego. O governo acredita que será o maior hospital da América Latina, sobretudo no que diz respeito ao atendimento exclusivo para animais silvestres.