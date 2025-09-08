Mudanças climáticas podem inviabilizar cultivo de alface em campo aberto no Brasil

Italo Ludke/Embrapa

Um estudo da Embrapa alerta que, dentro de 50 anos, o cultivo de alface em campo aberto pode se tornar inviável durante o verão em quase todo o território brasileiro por causa do aquecimento global.

De acordo com as projeções, mesmo em um cenário otimista de controle das emissões de gases de efeito estufa, 97% do país terá risco climático alto ou muito alto para a produção da hortaliça até o fim do século. No pior cenário, esse índice chega a 100%.

A alface é especialmente vulnerável a altas temperaturas, que comprometem a germinação, aceleram o florescimento e reduzem a qualidade comercial. Entre os problemas estão folhas queimadas, caule alongado e sabor amargo.

Para reduzir os impactos, a Embrapa desenvolve cultivares mais resistentes ao calor, como a BRS Mediterrânea, além de pesquisas com sistemas produtivos adaptados. O objetivo é garantir a sustentabilidade do cultivo e ampliar os estudos para outras hortaliças, como tomate, batata e cenoura.

Segundo o último Censo Agropecuário do IBGE, a produção anual de alface no Brasil era de 671,5 mil toneladas em 2017, com São Paulo liderando o ranking.

