Acessibilidade

08 de Setembro de 2025 • 20:06

Buscar

Últimas notícias
X
Meio ambiente

Mudanças climáticas podem inviabilizar cultivo de alface em campo aberto no Brasil

Hortaliça é vulnerável ao aumento da temperatura

Redação

Publicado em 08/09/2025 às 18:22

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Italo Ludke/Embrapa

Um estudo da Embrapa alerta que, dentro de 50 anos, o cultivo de alface em campo aberto pode se tornar inviável durante o verão em quase todo o território brasileiro por causa do aquecimento global.

De acordo com as projeções, mesmo em um cenário otimista de controle das emissões de gases de efeito estufa, 97% do país terá risco climático alto ou muito alto para a produção da hortaliça até o fim do século. No pior cenário, esse índice chega a 100%.

A alface é especialmente vulnerável a altas temperaturas, que comprometem a germinação, aceleram o florescimento e reduzem a qualidade comercial. Entre os problemas estão folhas queimadas, caule alongado e sabor amargo.

Para reduzir os impactos, a Embrapa desenvolve cultivares mais resistentes ao calor, como a BRS Mediterrânea, além de pesquisas com sistemas produtivos adaptados. O objetivo é garantir a sustentabilidade do cultivo e ampliar os estudos para outras hortaliças, como tomate, batata e cenoura.

Segundo o último Censo Agropecuário do IBGE, a produção anual de alface no Brasil era de 671,5 mil toneladas em 2017, com São Paulo liderando o ranking.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Interior

Parede desaba e mata vendedor em Rio Negro

Do Pantanal para o mundo

Apicultor de Aquidauana busca apoio para levar o mel regional à Dinamarca

Oportunidades

IFMS abre vagas para curso técnico gratuito em Aquidauana

Anastácio inicia cursos técnicos em parceria com o IFMS

Inscrições seguem abertas para cursos técnicos do IFMS em Aquidauana

IFMS abre 160 vagas para cursos técnicos integrados em Aquidauana

Serviços

Procon-MS lança pesquisa inédita sobre direitos do consumidor

Publicidade

Trânsito

Detran-MS intensifica operações e flagra veículo dublê em Aquidauana

ÚLTIMAS

Serviços

Casos de pedofilia na Capital reacendem debate sobre proteção infantil

Juíza Katy Braun fala sobre prevenção, punição e falta de tratamento na rede pública

Educação

Prefeitura de Jardim divulga cardápio escolar de setembro

Alimentação saudável é garantida aos alunos da Rede Municipal de Ensino

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo