Mulher fica ferida ao cair de moto no Centro de Aquidauana

Vítima foi levada para Hospital Regional Dr. Estácio Muniz / João Éric / O Pantaneiro

Uma mulher, que não teve a identificação divulgada, perdeu o controle da direção e caiu com a moto Biz, na Rua Teodoro Rondon, Centro de Aquidauana, na tarde desta quarta-feira (5).

Por volta das 14h55, a motociclista perdeu o controle e sofreu a queda, tendo escoriações leves e foi socorrida pelos Bombeiros e encaminhada para o Pronto Socorro de Aquidauana.

Acidente no Centro

Também pela tarde, um motociclista foi socorrido após sofrer um acidente no cruzamento da Rua 7 de Setembro e Leonidas de Matos, no Centro.

Conforme apurado pelo O Pantaneiro, a vítima recebeu apoio no socorro do diretor do estabelecimento penal da cidade, que passava no local, e um bombeiro de folga, até a chegada do Corpo de Bombeiros. Não foi informado o que teria causado o acidente.

O motociclista sofreu ferimentos em uma das pernas e foi encaminhado ao Pronto Socorro de Aquidauana.