Mulher morre após carro atropelar capivara e colidir com coqueiro na BR-163

Vítima não resistiu aos ferimentos / Leandro Holsbach/Campo Grande News

Um grave acidente na madrugada deste domingo, 11, resultou na morte de Carmem Luce Pimentel Castro, de 38 anos, na BR-163, em Douradina. A vítima estava em um veículo que atropelou uma capivara e, em seguida, colidiu com um coqueiro às margens da rodovia.

Segundo informações do boletim de ocorrência, o carro, um Chevrolet Prisma, era ocupado por um casal que seguia viagem de Sorriso (MT) com destino a Foz do Iguaçu (PR). Durante o trajeto, o motorista foi surpreendido pelo animal silvestre atravessando a pista e não conseguiu frear a tempo.

Após o impacto com a capivara, o condutor perdeu o controle da direção, e o carro saiu da pista, atingindo um coqueiro. A colisão foi mais intensa do lado onde estava Carmem, que morreu ainda no local, antes da chegada da equipe de socorro. O veículo ficou completamente destruído.

A capivara também morreu no local do atropelamento, sendo arremessada para a vegetação próxima à rodovia. O caso foi registrado na delegacia como homicídio culposo na direção de veículo automotor, quando não há intenção de matar, conforme o site Campo Grande News.

