Mulher morre depois de 70 dias internada por conta de acidente em Sidrolândia

Divulgação

Valdirene da Silva, de 50 anos, morreu nessa quarta-feira (1), depois de 70 dias internada na Santa Casa de Campo Grande em virtude de um acidente sofrido na cidade de Sidrolândia.

Segundo informações do site Topmidianews, a filha é quem procurou a delegacia para informar a morte e relatar o que aconteceu, sendo que foi explicado que a vítima sofreu um acidente no dia 20 de dezembro do ano passado.

Ela estava saindo do município de Sidrolândia, quando aconteceu o acidente. No entanto, não há informações a respeito da dinâmica ou como teria ocorrido a situação.

Conforme relatado no registro, Valdirene sofreu múltiplas fraturas, traumatismo cranioencefálico grave e lesão axonal difusa com comprometimento neurológico, onde apresentou internação prolongada por diversas infecções.

O caso foi registrado como morte a esclarecer na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.