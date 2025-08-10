Mulher morre em colisão com caminhão na BR-163 em Coxim

A investigação segue em andamento para apurar com precisão os fatores que levaram ao acidente / Foto: Sidney Assis/Campo Grande News

Uma mulher de 33 anos, identificada como Silvia Mariana Rodrigues, morreu na noite deste sábado (9) após se envolver em um acidente com um caminhão carregado com gado, no km 728 da BR-163, perímetro urbano de Coxim.

De acordo com informações apuradas no local, Silvia conduzia uma motocicleta Yamaha Fazer 250 quando colidiu com a lateral dianteira do caminhão. As circunstâncias da colisão ainda serão investigadas pelas autoridades competentes, mas testemunhas relataram que ela poderia estar tentando realizar uma ultrapassagem.

O acidente ocorreu nas proximidades de um rancho às margens da rodovia, onde a vítima participava da comemoração do aniversário de seu pai. Silvia teria saído do local e, ao retornar à celebração, se envolveu no acidente fatal. Ela morreu no local, antes da chegada do socorro.

O motorista do caminhão permaneceu no local e prestou esclarecimentos à PRF (Rodoviária Federal). A ocorrência foi atendida também por equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), de acordo com o Campo Grande News.

Silvia era conhecida na cidade de Coxim. O corpo foi encaminhado ao Imol (Instituto Médico Odontológico Legal) do município e posteriormente liberado para os familiares.

A investigação segue em andamento para apurar com precisão os fatores que levaram ao acidente.

