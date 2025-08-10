Acessibilidade

10 de Agosto de 2025 • 11:31

Buscar

Últimas notícias
X
Trânsito

Mulher morre em colisão com caminhão na BR-163 em Coxim

Silvia Mariana Rodrigues, de 33 anos, retornava de comemoração familiar quando sofreu o acidente

Redação

Publicado em 10/08/2025 às 08:59

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

A investigação segue em andamento para apurar com precisão os fatores que levaram ao acidente / Foto: Sidney Assis/Campo Grande News

Uma mulher de 33 anos, identificada como Silvia Mariana Rodrigues, morreu na noite deste sábado (9) após se envolver em um acidente com um caminhão carregado com gado, no km 728 da BR-163, perímetro urbano de Coxim.

De acordo com informações apuradas no local, Silvia conduzia uma motocicleta Yamaha Fazer 250 quando colidiu com a lateral dianteira do caminhão. As circunstâncias da colisão ainda serão investigadas pelas autoridades competentes, mas testemunhas relataram que ela poderia estar tentando realizar uma ultrapassagem.

O acidente ocorreu nas proximidades de um rancho às margens da rodovia, onde a vítima participava da comemoração do aniversário de seu pai. Silvia teria saído do local e, ao retornar à celebração, se envolveu no acidente fatal. Ela morreu no local, antes da chegada do socorro.

O motorista do caminhão permaneceu no local e prestou esclarecimentos à PRF (Rodoviária Federal). A ocorrência foi atendida também por equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), de acordo com o Campo Grande News.

Silvia era conhecida na cidade de Coxim. O corpo foi encaminhado ao Imol (Instituto Médico Odontológico Legal) do município e posteriormente liberado para os familiares.

A investigação segue em andamento para apurar com precisão os fatores que levaram ao acidente.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Evento

Exposição interativa sobre a água chega a Nioaque dia 13 de agosto

Gratuito

Curso Novo Olhar do Detran-MS tem 100% de aprovação

Ponta Porã

Pavimentação da MS-380 terá investimento de R$ 62,5 milhões

O trecho contemplado liga a Rua Paraná, no limite urbano da cidade, à BR-463, incluindo o acesso à MS-164

Geral

Jerson Domingos defende políticas públicas para a primeira infância

Publicidade

Cidades

TJMS faz movimentação em carreira de magistrados e na estrutura do Judiciário

ÚLTIMAS

Polícia

PRF apreende 850 mil maços de cigarros contrabandeados em Maracaju

Motorista fugiu e abandonou caminhão bitrem em propriedade rural

Saúde

Brasil inaugura 1º SAMU Indígena com atendimento 24h bilíngue

O serviço reduzirá pela metade o tempo de espera por atendimento de urgência e emergência nos territórios indígenas, das etnias Guarani, Kaiowá e Terena

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo