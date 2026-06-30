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Resgate em MS

Mulher se agarra a galho para não afundar e é salva após três horas em brejo

Vítima ficou imobilizada em área alagada e apresentava sinais de hipotermia quando foi retirada do local

O Pantaneiro

Publicado em 30/06/2026 às 11:45

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Brejo fica na região do bairro Santo Antônio, em Ribas do Rio Pardo / Ribas Ordinário

Uma mulher viveu momentos de desespero na noite do último domingo (28), após ficar presa em um brejo na região do bairro Santo Antônio, em Ribas do Rio Pardo. Ela permaneceu por aproximadamente três horas em meio à área alagada, com a água na altura do pescoço, até ser resgatada por policiais militares.

Segundo informações divulgadas pela PM, a vítima tentou atravessar o brejo para encurtar caminho, mas acabou presa à vegetação. Sem conseguir sair sozinha, ela se agarrou a um galho para manter a cabeça acima da água e passou a gritar por socorro.

Moradores ouviram os pedidos de ajuda e acionaram a Polícia Militar. No local, os agentes iniciaram buscas pela área alagada e, após cerca de 20 minutos, localizaram a mulher em um trecho mais profundo do brejo.

O Corpo de Bombeiros também foi acionado, porém, as equipes estavam mobilizadas para outra ocorrência e não puderam atender imediatamente ao chamado. Com a iminência do afogamento, os próprios policiais decidiram entrar na água para realizar o resgate.

Apesar da profundidade da água e da vegetação densa, os militares conseguiram alcançar a vítima e retirá-la em segurança.

Após o salvamento, a mulher relatou que estava presa no local havia cerca de três horas. Devido ao tempo prolongado de exposição à água fria, ela apresentava sinais de hipotermia e foi encaminhada ao Hospital Municipal de Ribas do Rio Pardo para receber atendimento médico.

O caso foi divulgado pela Polícia Militar e repercutiu nas redes sociais através do perfil Ribas Ordinário, que publicou uma imagem do local da ocorrência.

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