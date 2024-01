Jardim é a segunda cidade mais quente do Brasil com 38,6ºC

Vista de Jardim

O município de Jardim foi a segunda cidade mais quente do Brasil, com 38,6°C, conforme ranking do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). No ranking do Inmet, Aquidauana aparece em 11º lugar.

A cidade só perde para Jaguaribe (CE), que está em 1° lugar, com temperatura a 39,2°C.

Em 9° lugar está Maracaju (37,6°C); em 11° Aquidauana (37,4°C); 13° Corumbá (37,1°C); 14° Água Clara (37,1°C); em 18° está Três Lagoas, com 36,8°C.

Conforme alerta de chuvas intensas do Inmet, Aquidauana, Corumbá, Ladário e Miranda estão na lista.