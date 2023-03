Mutirão de atendimento sorteia geladeiras e abre cadastro de tarifa social de energia

Convite para evento deste m~es / (Foto: Divulgação)

Acontece no dia 28 a 30 de março, no Centro da Juventude, no bairro Nova Aquidauana, o mutirão da concessionária Energisa para prestação de serviços, como cadastro para benefícios da tarifa social, troca de lâmpadas, inscrições e sorteio de geladeiras.

O atendimento é gratuito com objetivo de ajudar moradores na prestação de serviços e economia na conta de luz.

Mesmo se o cliente possui débitos pendentes com a Energisa, ele pode se cadastrar para o benefício da tarifa social. O atendimento acontece das 7h às 11 e das 13h às 17h