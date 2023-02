Mutirão de combate à dengue continua no bairro Guatós no sábado

Ação visa reduzir os índices de infestação do mosquito transmissor da doença / (Foto: Divulgação)

O mutirão de combate à dengue no bairro Guatós, em Corumbá, no próximo sábado (11), realizado pela Secretaria Municipal de Saúde. A partir das 7h às 11h30, equipes estarão nas ruas José Maciel de Barros e 21 de Setembro.

O mutirão tem o objetivo de desenvolver ações educativas, eliminar pequenos e grandes depósitos de larvas do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, além de conscientizar a população sobre a importância da participação de todos nas ações de combate e prevenção à doença.

A prefeitura informou que está intensificando as ações de prevenção e combate à dengue em Corumbá. A ação é uma determinação do prefeito Marcelo Iunes com o intuito de reduzir os índices de infestação do mosquito transmissor da doença.

Um trabalho conjunto envolvendo equipes das Secretarias de Saúde e de Infraestrutura vai notificar os proprietários dos terrenos baldios, orientando a limpeza da área dentro de um prazo de cinco dias. Caso o serviço não seja realizado no período estipulado, a Prefeitura, de posse de autorização legal, fará a ação e aplicará as medidas legalmente cabíveis ao dono do terreno.

Conforme o último boletim epidemiológico desta sexta-feira (10), foram registrados 133 casos confirmados e 371 em investigação, destes, moradores estavam em quadro grave da doença.