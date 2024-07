Mutirão de consultas oftalmológicas já atendeu 550 pacientes

O mutirão de consultas, triagem e pré-operatórios oftalmológicos realizado no Hospital Regional de Cirurgias da Grande Dourados nos dias 28, 29 e 30 de junho atendeu cerca de 550 pacientes no município. A ação faz parte da segunda etapa do programa ‘MS Saúde: Mais Saúde, Menos Fila”.

Do total de pacientes consultados, 340 foram encaminhados para cirurgia de catarata. Os procedimentos serão realizados no final do mês.

“É de suma importância realizar mutirões em nossa região. Isso evidencia a sensibilidade do Governo do Estado, por meio da Superintendência de Gestão Estratégica, em oferecer tais procedimentos no âmbito do projeto Mais Saúde, Menos Fila. Assegurar uma visão clara é um direito fundamental. Ao destacar o mutirão, buscamos garantir que todos tenham acesso a cuidados oculares de qualidade”, explicou o diretor-geral do hospital, Alex Marques Cruz.

Para a superintendente de Gestão Estratégica da SES (Secretaria de Estado de Saúde), Maria Angélica Benetasso, a realização desses procedimentos na macrorregião de Dourados faz toda diferença para o usuário do SUS (Sistema Único de Saúde). “Nesta etapa, 80% dos pacientes são de Dourados e o restante de municípios que ficam dentro aqui do ‘macro’. Quanto mais próximo da casa do cidadão acontece o atendimento, melhor para que ele consiga o acesso e tenha êxito no tratamento”, disse.

Após a realização de um procedimento ocular no ano passado, Erquiliano Rosario Guilartequa, imigrante venezuelano de 67 anos que mora em Dourados há 5 anos, descobriu que precisava realizar cirurgia de catarata.

“Fiquei sabendo que precisava de uma cirurgia de catarata no ano passado, quando uma médica que realizou outro procedimento ocular me informou. Então, resolvi investigar melhor e fui até a unidade no mutirão, lá tive a confirmação e fui encaminhado para realizar o procedimento no fim deste mês. Tudo muito rápido, gostei muito”, relatou.

Com a realização da cirurgia, o paciente acredita que terá uma melhora significativa. “Com a cirurgia eu acredito que irei melhorar muito a minha visão e vou poder continuar trabalhando por mais tempo”, contou.