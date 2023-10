Mutirão oferece troca de lâmpadas e sorteios de geladeira em Bonito

Carreta da Energisa / Foto: Divulgação

O CRAS de Bonito recebe na próxima segunda-feira, 30, o mutirão de serviços em parceria com a Prefeitura e Energisa. Serão oferecidos serviços da concessionária, troca de lâmpadas e sorteio de geladeiras.

É necessário estar com os documentos pessoais, fatura em dia e número do NIS ou BPC. Até terça-feira, 1°, também acontece palestras educativas, cinema na praça da Marambaia no dia 1 e o Sorteio de 10 Geladeiras à base de troca.

O encontro será das 7h30 às 11h e das 13h às 17h.