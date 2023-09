Mutirão para emissão da Carteira do Artesão acontece em Anastácio

Carteira gratuita / Divulgação

Artesãos de Anastácio podem emitir a Carteira Nacional da categoria durante um mutirão na próxima segunda-feira, 4.

A Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, por meio da equipe da Gerência de Desenvolvimento de Atividades Artesanais, realiza o atendimento no Núcleo de Formações de Agentes Culturais, das 8h às 12h.

É necessário estar com os documentos pessoais, como o CPF, comprovante de residência e telefone para contato. Uma foto será tirada no momento do cadastro.

Gratuita, a Carteira Nacional do Artesão tem validade em todo território brasileiro e oferece diversos benefícios, como isenção de impostos em participação de feiras nacionais apoiados pelo Programa do Artesanato, redução de ICMS para comercialização com outros Estados, isenção dentro de MS, abertura de MEI para fins previdenciários como Artesão, participação nos eventos e editais do setor artesanal, além de ser o documento que regulamenta o artesão.