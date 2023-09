Na aldeia Limão Verde, Prevfogo e alunos plantaram mais de 300 mudas de árvores

Ao todo, alunos de escolas e brigadistas plantaram juntos mais de 300 mudas de árvores na região / Reprodução/Prevfogo

Segundo o chefe da unidade do Prevfogo Limão Verde, Lucas Dias, os moradores da região tinham a necessidade de realizar uma intervenção urgente no córrego João Dias, que possui sua nascente na aldeia. Devido a seu nível de degradação, foi necessária uma ação coletiva para fomentar a preservação da nascente.

No dia nacional da árvore, comemorado na última quinta-feira (21), 350 mudas de árvores nativas e frutíferas foram plantadas na área da aldeia Limão Verde, de Aquidauana. A iniciativa foi dos brigadistas do Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais (Prevfogo), em parceria com escolas da região.

“Começamos a envolver alunos e também a comunidade, para construirmos cercados e começar os plantios neles. Ontem (21), conseguimos plantar 350 mudas de árvores nativas e frutíferas, com uma mobilização de mais de 200 pessoas”, destaca Lucas.

O Projeto

A brigada Prevfogo de Mato Grosso do Sul é coordenada por Márcio Yuli e está instalada desde 2013 na aldeia Limão Verde. Os brigadistas são como um braço do Instituto Nacional do Meio Ambiente (Ibama) e, segundo Dias, as áreas ao redor da aldeia sofriam com diversos focos de incêndios florestais, quando a unidade foi fomentada.

Com esse cenário, o Ibama iniciou uma jornada de palestras nas escolas, nas casas e com moradores, para tratar da educação ambiental e, segundo Lucas Dias, em 2018 os incêndios acabaram.

Além disso, os brigadistas da aldeia Limão Verde, que a priori apenas combatiam incêndios no território, passaram a integrar a força de apoio em grandes incêndios do Pantanal de Mato Grosso do Sul.

Ainda segundo Dias, a diminuição nas queimadas se deram graças a parceria instituída entre o Prevfogo e o Ibama, que, após sua implantação, os moradores da região passaram a mudar a visão sobre as questões que envolvem a preservação ambiental, reflorestamento, bem como a sustentabilidade do território.

Os brigadistas passam por treinamentos de 40 horas, sobretudo para construir uma equipe qualificada que possa agir com excelência no combate de incêndios florestais. A brigada do Prevfogo na aldeia Limão Verde tem mais de 10 anos.

Lucas Dias explica que, são três brigadas do Prevfogo formadas pela etnia Terena, sendo 1 da aldeia Limão Verde, 1 da Ipegue/Taunay e 1 em Cachoeirinha. Além disso, são três brigadas formadas pelos povos originários da etnia Kadiwéu, em Porto Murtinho.

“E temos o primeiro supervisor indígena que está na nossa base da Limão Verde, Airton Pereira Sebastião”, finaliza Lucas.