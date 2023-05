Nesta segunda-feira a previsão é de tempo estável em Aquidauana

Avenida na cidade de Aquidauana / Rhobson Tavares

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), nesta segunda-feira, 22, Aquidauana tem previsão de mínima de 20°C e máxima de 30°C. A umidade relativa do ar fica entre 20% e 50%, que é considerada baixa. A cidade terá poucas nuvens, sem expectativa de chuva ao longo do dia.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), as temperaturas seguem amenas na madrugada e ao amanhecer, com gradativa elevação durante o dia.

A possibilidade de chuvas isoladas só nas regiões Sudoeste e Sul, em cidades como Iguatemi e Mundo Novo. Alguns municípios ainda apresentam baixa umidade relativa do ar.