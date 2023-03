Correios abrem inscrições para programa Jovem Aprendiz

Com 61 vagas espalhadas por Mato Grosso do Sul, Correios abre inscrições para o programa Jovem Aprendiz 2023 nesta segunda-feira, 27.

Estudantes com idade entre 14 e 21 anos completos no ato da contratação, que estejam cursando, no mínimo, o 9º ano do Ensino Fundamental, podem se candidatar. As oportunidades são para os turnos matutino e vespertino.

Do total das 4.382 vagas disponíveis em todo o País, 10% serão destinadas aos candidatos com deficiência e 20% aos que se declararem pretos e pardos.

A seleção simplificada é realizada por meio de comprovação de requisitos referentes à renda familiar, idade, tipo de instituição de ensino onde estuda e participação em projetos sociais. As inscrições devem ser realizadas na página da estatal até o dia 21 de abril.

Selecionados receberão o salário-mínimo conforme piso salarial de cada estado, além de vale-transporte, vale-refeição ou alimentação e uniforme.