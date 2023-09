Calor volta a predominar em Aquidauana no fim de semana

Calor volta em Aquidauana / Ronald Regis/ O Pantaneiro

Aquidauana vai registrar calor e tempo estável neste fim de semana, segundo informações publicadas pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec/MS), na manhã desta sexta-feira (15). O boletim meteorológico indica que as temperaturas voltam a subir na região pantaneira.

De acordo com o centro de monitoramento, o tempo firme com sol é resultante da atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que favorece o tempo estável no fim de semana.