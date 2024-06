Ninho de tuiuiú é monitorado por bombeiros em área de queimada no Pantanal

Em meio à fumaça dos incêndios no Pantanal de Mato Grosso do Sul, um ninho de tuiuiú em cima de uma árvore com os galhos secos, foi avistado por bombeiros que passavam de barco pelo Rio Paraguai. A área fica perto da cidade de Corumbá e os socorristas fazem o monitoramento da situação.

O Gretap (Grupo de Resgate Técnico Animal Cerrado Pantanal) também está na região em busca de animais feridos ou debilitados que precisem de atendimento. Em uma das varreduras recentes, a equipe filmou uma onça distante caminhando em uma área queimada.

Desde quinta-feira, quando chegaram à Corumbá fazendo um "pente fino" pela Estrada Parque, as equipes de biólogos, veterinários e técnicos do grupo já passaram por várias áreas, incluindo Paraguai-Mirim. Encontraram alguns animais mortos e muitas espécies vivas também como veados, jacarés e aves, principalmente nos pontos onde existem recursos hídricos.

Com o uso de tecnologia, incluindo drone, o Gretap avança de carro, barco, triciclos e a pé.

No caminho pantaneiros apoiam as buscas. Onde há áreas alagadas, parte da vegetação bem próxima da água ainda resiste às chamas e serve como corredor para os animais buscarem abrigo.

Uma das varreduras se guiou pela informação de que a presença de urubus indicava a possibilidade de carcaças de animais. Foram registradas muitas pegadas sinalizando a fuga de animais. "Se não fossem essas águas, vazantes, baías, curixos, nada iria conseguir sobreviver a esse fogo", conta a médica veterinária Franciele Oliveira.

Entre os animais monitorados pelas equipes de socorristas está uma família de macacos bugios. "Eles ficaram em poucas árvores que ainda sobraram às margens do rio na mata ciliar", explica a médica veterinária Mariana Queiroz.

Durante vistoria por drone foi avistada uma família de emas se movimentando entre as cinzas em busca de alimentos.

"Clinicamente estavam bem, não apresentavam queimaduras e tinham comportamento padrão para a espécie. A equipe avaliou. Não tinha para onde fazer afugentamento, então resolveram não interferir na situação", explica Paula Santa Rita.