Nioaque abre workshop para estratégias digitais e empreendedorismo

Entrada da cidade de Nioaque / Elizete Maidana/Nioaque Online

A prefeitura de Nioaque abriu inscrições para o Workshop Ferramentas Digitais e Empreendedorismo Digital, como parque do cronograma do programa Cidade Empreendedora. O curso de qualificação é totalmentr gratuito, mas com vagas limitas.

Para se inscrever é necessário preencher formulário por esse link. As aulas acontecem no sábado, 15, das 8h às 11h e a tarde das 13h às 16h, na Biblioteca do Sesi, localizada na Avenida Visconde de Taunay, 115.

O curso presta assistência em qualificação para moradores com interesse em gerir o seu empreendimento no digital, criar estratégias e aumentar o alcance no Instagram e Facebook, entender mais sobre anúncio pago e conhecer as melhores ferramentas para o dia a dia.