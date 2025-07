Nioaque adere a novos programas de cidadania, educação e inclusão social

Nesta sexta-feira, 18 de julho, a Prefeitura Municipal de Nioaque deu início à ação “Nioaque no Rumo Certo”, um grande mutirão de cidadania, serviços gratuitos e valorização da cultura local. A solenidade de abertura foi realizada às 9 horas da manhã, reunindo autoridades estaduais, municipais, lideranças comunitárias e a população nioaquense.

A iniciativa faz parte da programação oficial comemorativa dos 135 anos de emancipação político-administrativa de Nioaque e representa um esforço coletivo da gestão municipal para levar atendimento direto à população e promoção da inclusão social.

Representando o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, esteve presente a secretária de Estado de Cidadania, Viviane Luiza, que reforçou o apoio da pasta e de diversos órgãos estaduais à ação. “Hoje é um dia em que celebramos não só parcerias, mas o cuidado com as pessoas. Ações como esta, aproximam o poder público da população, fortalecem vínculos e transformam vidas”, destacou Viviane.

A cerimônia também contou com a participação do dirigente do Partido Progressistas, Marcos Santullo, representando a senadora Tereza Cristina, e do deputado estadual Pedro Caravina, que parabenizou a iniciativa e defendeu a união de esforços em prol dos municípios do interior.

Durante o evento, foram assinados termos de adesão a três programas estratégicos que beneficiarão diretamente a população de Nioaque:

Pedalando para o Futuro

Incentivo ao uso da bicicleta como ferramenta de mobilidade, saúde e lazer para estudantes, em parceria com a Fundesporte, Secretária Estadual de Educação (SED) e o Serviço Social do Comércio-Sesc/MS.

Intervalo da Cidadania

Ações educativas e cidadãs no ambiente escolar.

Projeto Cidadania Quilombola

Ampliação do acesso a direitos e políticas públicas às comunidades quilombolas do município.

O prefeito André Guimarães destacou que a ação é símbolo do compromisso da gestão com uma cidade mais justa, ativa e integrada. “O Nioaque no Rumo Certo é mais do que uma ação da prefeitura. É uma demonstração de carinho, respeito e responsabilidade com o nosso povo. Trazer os serviços para perto, ouvir as pessoas e valorizar nossa cultura é o que move nossa gestão”, afirmou.

Todos os vereadores do município estiveram presentes, além dos secretários municipais, reafirmando a união e o trabalho conjunto entre os poderes. Os atendimentos foram feitos até às 17h, facilitando o acesso a direitos e promovendo inclusão.

Na sequência, uma programação cultural especial, com apresentações de artistas locais, valorizando os talentos da terra, até às 20h, aberta a toda a comunidade.