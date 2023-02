Nioaque adere regionalização do saneamento básico junto a AGEMS

O apoio da Agência à regionalização também é tema de interesse de Figueirão / Divulgação

As ações municipalistas da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos (AGEMS) na área do saneamento abre caminhos para ampliar o fornecimento e dar mais qualidade ao que é oferecido à população.

Nioaque foi a sétima Prefeitura a formalizar a adesão à regionalização do saneamento básico, na última semana, como já tinham feito as cidades de Aquidauana, Aral Moreira, Douradina, Nova Alvorada do Sul, Tacuru e Maracaju.

O apoio da Agência à regionalização também é tema de interesse de Figueirão e foi pauta de reunião esta semana entre a Diretora de Saneamento Básico e Resíduos Sólidos, Iara Marchioretto, e o presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente, engenheiro Aquino Pereira.

"Um plano regional bem feito, pode substituir o Plano Municipal de Saneamento Básico, trazendo maior benefício aos municípios daquele conjunto", explica Iara.

Figueirão é um município novo, que completará 20 anos, e prevê expansão na rede de esgotamento sanitário.

"A articulação entre a Agência e as prefeituras é importante para conscientizar o cidadão de que as ligações às redes de esgoto podem melhorar a saúde e o meio ambiente", destaca o diretor-presidente Carlos Alberto de Assis. "São investimentos de grande vulto, e para que os recursos aplicados tenham resultado efetivo, a população precisa fazer a sua parte".

Resíduos

Resíduos sólidos é outro importante eixo em que a AGEMS vem trabalhando e a população de Figueirão poderá contar com essa expertise na regulação. A proposta de Convênio foi apresentada ao engenheiro Aquino Pereira.

O município está revisando seu Plano Municipal de Saneamento Básico, o que abre espaço para a inovação na gestão de resíduos. Aquino contou das ações implementadas e da meta "lixo zero", com coleta seletiva e mecanismos de aproveitamento para compostagem.

Água e Esgoto

O convênio no eixo de Resíduos Sólidos ampliaria a atuação que a AGEMS já realiza na regulação de abastecimento de água e esgotamento sanitário, onde monitora as informações gerenciais recebidas da Sanesul mensalmente e avalia os resultados.

Na reunião foram analisadas as Metas dos Contratos de Programa relativas ao abastecimento, cobertura, coleta e tratamento, perdas e Índice de Qualidade da Água.

"É importante ter um convênio com a agência reguladora, por que ela poder ter a visão das boas práticas, novas tecnologias e fiscalizar se o município conseguirá universalizar o saneamento no tempo previsto", comentou Aquino