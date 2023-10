Nioaque celebra Dia das Crianças no Morada dos Dinos

Dia terá brincadeiras e diversão / Foto: Divulgação

Nesta quinta-feira (12), a partir das 17 horas, a Prefeitura de Nioaque realiza o tradicional evento alusivo ao Dia das Crianças, no Estádio Municipal Mauro Resstel “Morada dos Dinos”.

A festa é organizada por todas as secretarias, departamentos e colaboradores da Prefeitura Municipal, com diversas atrações para o público infantil, como, por exemplo, brincadeiras, palhaços, brinquedos infláveis dentre outras opções de entretenimento para alegrar as crianças.

A festa tem um histórico de grande multidão, de pais ou responsáveis acompanhando as crianças para elas curtirem o seu dia com muita segurança.

O Prefeito de Nioaque e Presidente da Assomasul, Valdir Júnior, frisa que será mais uma edição preparada com muito carinho para toda a população do município.