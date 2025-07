Nioaque faz 135 anos cuidando de quem faz a cidade: nossa gente

Município de Nioaque é o quinto mais antigo de Mato Grosso do Sul / (Foto Divulgação)

No dia 18 de julho, próxima sexta-feira, o município de Nioaque celebra seus 135 anos de emancipação política com a realização da ação “Nioaque no Rumo Certo – Cuidar para crescer juntos”. O evento é promovido pela Prefeitura Municipal, com apoio da Secretaria Municipal de Cidadania, da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (SEJUSP/MS) e de diversas instituições e entidades que compartilham o compromisso de construir um município mais justo e humano.

A programação tem início às 8h da manhã, no Estádio Mauro Resstel, oferecendo à população uma estrutura completa de serviços gratuitos nas áreas de saúde, cidadania, assistência social, educação, cultura, empreendedorismo e lazer. “A gente acredita que emancipar de verdade é garantir dignidade, acesso aos direitos e oportunidades para o cidadão crescer onde nasceu. É isso que temos feito: reconstruído a cidade com planejamento, responsabilidade e respeito por quem vive aqui”, afirma o prefeito André Guimarães.

18 de julho: dia de cuidado, serviço e valorização da comunidade

Durante todo o dia 18, a população poderá acessar uma ampla variedade de atendimentos e atividades, fruto da mobilização conjunta de secretarias, entidades públicas e parceiros estratégicos. Estarão disponíveis:

Emissão de documentos de identidade (RG), em parceria com a SEJUSP/MS

Consultas oftalmológicas gratuitas (somente no período matutino)

Atendimentos da Secretaria Municipal de Saúde: aferição de pressão, vacinação contra Influenza e orientações de saúde bucal

Oficinas e palestras do SEBRAE/MS voltadas ao empreendedorismo

Carreta 4.0 do SENAI/MS, com tecnologias interativas e oficinas técnicas

Oficina e distribuição de mudas com o SENAR/MS

Espaço sensorial para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), promovido pela ABAN

Ações da Secretaria de Cidadania: maquiagem social, doação de armações de óculos e Cine Melhor Idade

Emissão da Carteira do Artesão, com apoio da Fundação de Cultura de MS

Tenda da Fino Trato, com doação de ração e sorteio de brindes

Ações educativas e interativas do Exército Brasileiro

Feira da agricultura familiar e economia criativa com produtores e feirantes locais

Oficinas e apresentações culturais com artistas contemplados pela Lei Aldir Blanc

Atividades do programa “Julho das Pretas”, com foco no protagonismo e empoderamento da mulher negra

19 de julho: esporte, tradição e cultura popular



As comemorações continuam no dia 19, também no Estádio Mauro Resstel. A programação inclui:

Às 16h, o tradicional jogo de veteranos, com Operário Futebol Clube e Seleção de Nioaque

Às 18h, o Moto Show Acrobático e Cultural Jacaré du Brejo, espetáculo gratuito que mistura adrenalina, cultura e humor

Gestão que cuida e constrói o futuro

Ao longo dos últimos anos, a Prefeitura de Nioaque tem promovido uma transformação concreta, com investimentos em áreas fundamentais como saúde, educação, infraestrutura, agricultura familiar, cultura e cidadania. “Cada conquista representa o esforço coletivo de uma gestão que ouve, acolhe e entrega. Estamos construindo um futuro mais justo, com obras que transformam e com ações que cuidam das pessoas”, finalizou o prefeito André Guimarães.