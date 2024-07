Nioaque comemora aniversário com 3° Arraiá

Evento em Nioaque / Divulgação

Em celebração aos 134 anos de emancipação política de Nioaque, está confirmado o aguardado 3° Arraiá, marcado para o dia 17 de julho no Estádio Municipal Morada do Dino. O evento promete uma noite de tradição e animação a partir das 19 horas.

Prepare-se para desfrutar de barracas típicas repletas de quitutes juninos, danças tradicionais e apresentações musicais imperdíveis. O palco será animado por grandes nomes como Jads & Jadson, Rapha & Leo, Jhony & Marcos, além de talentos locais que prometem não deixar ninguém parado.

Além de celebrar, o 3° Arraiá de Nioaque também terá um propósito solidário: a venda de bebidas será revertida para a APAE de Nioaque, promovendo assim uma festa com causa.

Apoio fundamental para este evento vem do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, que reconhece a importância cultural e social desta festividade para a comunidade local.