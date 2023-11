Nioaque é destaque na Jornada Estadual da Juventude 2023

O encontro reuniu mais de 13 mil jovens de mais de 95 cidades, com o tema "Corações Ardentes, Pés a Caminho", e Nioaque estava notavelmente representada. Nossa juventude compareceu em peso, contando com a presença de 84 jovens, oriundos da cidade, aldeias, comunidades quilombolas e colônias do nosso município.

O evento teve lugar no Ginásio Guanandizão, com entrada franca, e foi organizado pela Pastoral Juvenil Oeste 1. Diversas atrações marcaram o encontro, incluindo a abertura com o DJ Alan Nunes, uma Santa Missa, o show da Fraternidade São João Paulo II, um mutirão de confissões, apresentações do grupo Colo de Deus e do grupo Rosa de Saron, momentos de adoração ao Santíssimo e encerramento com uma missa solene.

No decorrer do evento, aconteceu o #RiseUp, um novo modelo de Catequese implementado durante a Jornada Mundial da Juventude em Lisboa, Portugal, de 1º a 6 de agosto. Este contou com temas inspiradores, como "Corações Ardentes", ministrado pelo Seminarista Max, "Há Pressa no Ar", ministrado pelo Padre Liniker, e "Pés a Caminho", ministrado pelo Padre Gabriel.

A coleta de alimentos não perecíveis foi realizada durante o evento, com o intuito de beneficiar as famílias carentes da região.

O Santuário Santa Rita de Cássia expressa profundo agradecimento a todos os jovens que contribuíram para tornar este momento tão especial e significativo.