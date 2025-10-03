Nioaque é pioneira em projeto de ciclismo para jovens indígenas

Cerca de 18 bicicletas foram entregas / Divulgação

Na última sexta-feira, 3 de outubro, o município de Nioaque se tornou o primeiro do Brasil a implantar o projeto “MS Pedalando para o Futuro” em uma comunidade indígena. A iniciativa promove o uso da bicicleta como ferramenta de inclusão social, formação cidadã e prática esportiva entre crianças e adolescentes indígenas.

A cerimônia de entrega foi realizada na própria comunidade e marcou o início da primeira etapa do projeto, com a distribuição de 18 bicicletas, que serão utilizadas gratuitamente pelos estudantes em atividades esportivas e educativas.

A adesão de Nioaque ao programa é resultado de uma parceria entre a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, o Governo do Estado, Fundesporte, Secretaria Estadual de Educação e o Sesc MS.

O projeto tem como foco principal desenvolver valores como responsabilidade, disciplina e respeito às regras, além de oferecer noções sobre segurança no trânsito e manutenção das bicicletas. Segundo os organizadores, o objetivo é unir esporte, cidadania e pertencimento cultural em um só movimento.

Durante o evento, estiveram presentes os caciques das quatro aldeias do município — Elcio Gonçalves (Cabeceira), Valdilei Goés (Brejão), Vilma Marques (Água Branca) e Gerson da Silva (Taboquinha) —, além de pais de alunos, professores, vereadores e representantes das instituições parceiras.

O diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo, destacou: “O ‘Pedalando para o Futuro’ mostra como o esporte pode ser ferramenta de transformação social. É inspirador ver uma cidade do interior liderando um projeto que será modelo para o Brasil inteiro.”

O gerente do Sesc MS, José Carlos, também reforçou: “Esse projeto traz não só bicicletas, mas conhecimento, valores e oportunidades para a vida toda.”

Dentro das aldeias, o impacto já é percebido pelos educadores. O professor Ailton Souza de Lima relatou: “Já sentimos a motivação dos alunos. Eles percebem que não é apenas pedalar, mas aprender a cuidar do equipamento, respeitar as regras e crescer como cidadãos.”

A estudante Deizieli Lara Gomes, do 8º ano, comemorou a participação: “Estou muito feliz, porque agora posso treinar e aprender de um jeito diferente. É uma chance que muda a vida da gente.”

Para o secretário municipal de Esporte, Cultura e Lazer, Dionas Martins, “Nioaque dá um passo importante. Estamos investindo no presente das nossas crianças e também preparando futuros cidadãos conscientes.”

