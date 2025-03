Nioaque Folia 2025 aquece economia local com trÃªs dias de festa e shows

Carnaval em Nioaque / Divulgação

O Nioaque Folia 2025 promete ser um dos carnavais mais animados da região, trazendo uma programação repleta de atrações musicais e movimentando a economia local. Durante três dias, foliões de todas as idades poderão aproveitar a festa na Avenida XV de Novembro, próximo à Praça dos Monumentos Históricos, onde estará montado o palco principal.

Com shows de bandas e DJs renomados, além de tradicionais marchinhas de Carnaval, a expectativa é que o evento não só garanta a diversão do público, mas também fortaleça o comércio da cidade. O setor varejista já comemora a chegada da festa, com lojistas prevendo um aumento expressivo nas vendas.

A vendedora Nalanda, da loja Maluzinha, estima que o faturamento durante o período carnavalesco cresça cerca de 80%. Para Débora, proprietária das lojas Pingo de Ouro Modas e Braga Country, o Carnaval representa uma excelente oportunidade de negócios, beneficiando não apenas o comércio de roupas e acessórios, mas também cabeleireiros, manicures, trancistas, bares e conveniências.

A empresária da Noêmia Presentes reforça que o evento faz o dinheiro circular na cidade, aquecendo diversos setores. O ramo de bares e restaurantes, por exemplo, espera um aumento no movimento de até 75%. O proprietário da Tropical Lanches, Luiz Alberto, agradece à Prefeitura pela realização do evento, destacando que a festa não apenas atrai turistas, mas também impulsiona o comércio local.

Investimento menor, impacto econômico maior

O secretário de Finanças, Rafael Bueno do Amaral, informou que o Carnaval deverá injetar cerca de R$ 300 mil na economia da cidade, representando um importante reforço financeiro para os comerciantes e empreendedores locais. Além disso, segundo ele, os custos do evento foram reduzidos em aproximadamente 25% em relação ao ano passado, sem comprometer a qualidade da festa.

“O município conseguirá realizar o evento com a mesma qualidade dos anos anteriores e, ainda assim, com uma economia significativa. Além de valorizar a cultura local, o Carnaval aquece o turismo e gera oportunidades de emprego”, destacou o secretário.

O secretário de Cultura, Esporte, Lazer e Turismo, Dionas Martins Souza (Banana), reforça que o evento fortalece a identidade cultural de Nioaque e contribui diretamente para o desenvolvimento econômico do município.

“O Carnaval é mais do que uma festa, é um momento de união e celebração da cultura popular. Além da diversão, ele impulsiona a economia local, gera empregos temporários e fortalece os setores de comércio e serviços”, afirma.

Programação oficial do Nioaque Folia 2025

Sábado (01/03)

• DJ Half Herris

• Gragefe Meu Rey

• Rominho e Banda

Domingo (02/03) - Matinê

• Grupo Contagia

• Banda da Folia (Marchinhas)

Domingo (02/03) - Noite

• DJ Kuka

• Gragefe Meu Rey

• Timbahia

• Toni Massa



Segunda-feira (03/03)

• DJ Kuka

• Contagia

• Toni Massa