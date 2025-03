Nioaque Folia 2025 continua nesta segunda-feira

Carnaval em Nioaque / Divulgação

O Nioaque Folia 2025, um dos carnavais mais animados da região, segue com sua programação nesta segunda-feira, 3, trazendo muito ritmo, alegria e movimentando a economia local. A festa está acontecendo na Avenida XV de Novembro, próxima à Praça dos Monumentos Históricos, onde o palco principal foi montado para receber diversas atrações musicais e animar a cidade durante os dias de carnaval.

O evento começou no último sábado, 1º, com uma noite de apresentações que agradou o público. A programação contou com os shows de DJ Half Herris, Gragefe Meu Rey e Rominho e Banda, que garantiram a animação desde o início. Já no domingo, 2, a festa teve uma programação diversificada, com matinê e shows à noite.

Na parte da tarde de domingo, a matinê foi marcada pela alegria do Grupo Contagia e pela animação das marchinhas da Banda da Folia. A noite continuou com muita música eletrônica e ao vivo, com apresentações do DJ Kuka, Gragefe Meu Rey, Timbahia e Toni Massa.

Hoje, segunda-feira, a festa promete continuar com a energia lá em cima. A programação inclui novamente o DJ Kuka, além das apresentações de Contagia e Toni Massa, que prometem embalar o público com seus repertórios animados.

