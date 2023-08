Nioaque inicia campanha de vacinação antirrábica

Vacinação antirrábica / Ilustrativa

A Prefeitura de Nioaque divulgou o cronograma de atendimento da vacinação antirrábica para cães e gatos.

A imunização acontece até o fim do mês, conforme o local e horário. Serão vacinados animais acima de três meses.

Os tutores devem levar o animar com a carteirinha de vacinação e, no caso de gatos, com uma sacola de ráfia ou similar.