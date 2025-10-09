Acessibilidade

09 de Outubro de 2025 • 20:20

Buscar

Últimas notícias
X
Política

Nioaque terá sua primeira mulher cacique

Vilma Marques toma posse neste sábado (11) na Aldeia Água Branca em cerimônia histórica

Redação

Publicado em 09/10/2025 às 20:00

Comentar:

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Vilma Marques assume oficialmente a liderança da comunidade indígena / Divulgação

A Aldeia Água Branca, localizada no município de Nioaque, será palco neste sábado (11) de um momento histórico: a posse da primeira mulher cacique do município. Vilma Marques assume oficialmente a liderança da comunidade indígena, ao lado do vice-cacique Edson de Soares, em uma cerimônia marcada para as 8h no Centro Comunitário da aldeia.

Apesar da eleição ter ocorrido há mais de 30 dias, a posse será realizada com celebrações tradicionais, apresentações culturais e a presença de moradores, autoridades e convidados. É a primeira vez, em mais de um século de história das comunidades indígenas da região, que uma mulher assume a chefia de uma aldeia em Nioaque.

Leia Também

• Prefeitura de Nioaque inicia força-tarefa para fiscalização de terrenos

• Nioaque recebe novo trator para fortalecer a agricultura familiar

• Nioaque é pioneira em projeto de ciclismo para jovens indígenas

Em seu discurso, a cacica eleita destacou o simbolismo da conquista para as mulheres indígenas:
“É uma honra muito grande representar meu povo. Quero trabalhar com diálogo, escutando todos, e fortalecer a cultura e a união da nossa aldeia. Ser a primeira mulher cacica é uma conquista coletiva, de todas as mulheres indígenas que sonham e lutam por espaço e respeito”, afirmou Vilma Marques.

O prefeito interino de Nioaque, Bruno, também comentou o significado do momento: “Nioaque vive um momento histórico. Ter uma mulher liderando uma aldeia mostra o avanço da representatividade e o respeito às vozes indígenas. A Prefeitura segue lado a lado das comunidades, apoiando o fortalecimento cultural e o desenvolvimento social dos povos originários”, destacou.

A posse oficial de Vilma e Edson marca o início de um novo ciclo de gestão na Aldeia Água Branca, com foco no fortalecimento das tradições, diálogo com a comunidade e promoção do desenvolvimento local.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!

Publicidade

Deixe a sua opinião

VEJA TAMBÉM

Renda

Comunidades indígenas de Miranda concluem cursos de informática e hortaliças

Cidades

Pesquisadores realizam nova etapa de estudos na Bacia do Rio Formoso

Cidades

Bonito recebe Turma do Dogão em comemoração aos 77 anos

Atração promete diversão, música e brincadeiras na Praça da Liberdade

Cidades

Movimento no aeroporto de Bonito cresce 87% em um ano

Publicidade

Cidades

Bonito entrega escrituras e avança com regularização fundiária

ÚLTIMAS

Polícia

PRF apreende 590 kg de maconha em Campo Grande

O motorista abandonou o veículo e empreendeu fuga a pé

Serviços

Governo de MS regulamenta transação tributária e amplia negociação de dívidas

O decreto estabelece os requisitos e condições para que o Estado possa firmar acordos com contribuintes

Editorias

Cidades Social Informe Publicitário 25º Rally dos Sertões Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Aquidauana Anastácio Bonito Corumbá Campo Grande Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil

Colunistas

Ronaldo Régis Fernando da Silva Batista Manoel Afonso Embrapa Rev. Vivaldo Melo Crônicas Carlos Frederico Ruben Figueiró de Oliveira Diversos Dr. Vitor Maksoud

Serviços

Galeria de Fotos Guia Cidade Vídeos

Sobre

Contato Sobre nós Anuncie Expediente

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2025 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo