Nioaque terá sua primeira mulher cacique

Vilma Marques toma posse neste sábado (11) na Aldeia Água Branca em cerimônia histórica
Vilma Marques assume oficialmente a liderança da comunidade indígena / Divulgação
A Aldeia Água Branca, localizada no município de Nioaque, será palco neste sábado (11) de um momento histórico: a posse da primeira mulher cacique do município. Vilma Marques assume oficialmente a liderança da comunidade indígena, ao lado do vice-cacique Edson de Soares, em uma cerimônia marcada para as 8h no Centro Comunitário da aldeia.
Apesar da eleição ter ocorrido há mais de 30 dias, a posse será realizada com celebrações tradicionais, apresentações culturais e a presença de moradores, autoridades e convidados. É a primeira vez, em mais de um século de história das comunidades indígenas da região, que uma mulher assume a chefia de uma aldeia em Nioaque.
Em seu discurso, a cacica eleita destacou o simbolismo da conquista para as mulheres indígenas:
“É uma honra muito grande representar meu povo. Quero trabalhar com diálogo, escutando todos, e fortalecer a cultura e a união da nossa aldeia. Ser a primeira mulher cacica é uma conquista coletiva, de todas as mulheres indígenas que sonham e lutam por espaço e respeito”, afirmou Vilma Marques.
O prefeito interino de Nioaque, Bruno, também comentou o significado do momento: “Nioaque vive um momento histórico. Ter uma mulher liderando uma aldeia mostra o avanço da representatividade e o respeito às vozes indígenas. A Prefeitura segue lado a lado das comunidades, apoiando o fortalecimento cultural e o desenvolvimento social dos povos originários”, destacou.
A posse oficial de Vilma e Edson marca o início de um novo ciclo de gestão na Aldeia Água Branca, com foco no fortalecimento das tradições, diálogo com a comunidade e promoção do desenvolvimento local.
Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!
Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!
Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:
Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:
Instagram - @jornalopantaneiro
O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!
Cidades
Atração promete diversão, música e brincadeiras na Praça da Liberdade
Polícia
O motorista abandonou o veículo e empreendeu fuga a pé
Serviços
O decreto estabelece os requisitos e condições para que o Estado possa firmar acordos com contribuintes
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS