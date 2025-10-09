Nioaque terá sua primeira mulher cacique

Vilma Marques assume oficialmente a liderança da comunidade indígena / Divulgação

Apesar da eleição ter ocorrido há mais de 30 dias, a posse será realizada com celebrações tradicionais, apresentações culturais e a presença de moradores, autoridades e convidados. É a primeira vez, em mais de um século de história das comunidades indígenas da região, que uma mulher assume a chefia de uma aldeia em Nioaque.

A Aldeia Água Branca, localizada no município de Nioaque, será palco neste sábado (11) de um momento histórico: a posse da primeira mulher cacique do município. Vilma Marques assume oficialmente a liderança da comunidade indígena, ao lado do vice-cacique Edson de Soares, em uma cerimônia marcada para as 8h no Centro Comunitário da aldeia.

Em seu discurso, a cacica eleita destacou o simbolismo da conquista para as mulheres indígenas:

“É uma honra muito grande representar meu povo. Quero trabalhar com diálogo, escutando todos, e fortalecer a cultura e a união da nossa aldeia. Ser a primeira mulher cacica é uma conquista coletiva, de todas as mulheres indígenas que sonham e lutam por espaço e respeito”, afirmou Vilma Marques.

O prefeito interino de Nioaque, Bruno, também comentou o significado do momento: “Nioaque vive um momento histórico. Ter uma mulher liderando uma aldeia mostra o avanço da representatividade e o respeito às vozes indígenas. A Prefeitura segue lado a lado das comunidades, apoiando o fortalecimento cultural e o desenvolvimento social dos povos originários”, destacou.

A posse oficial de Vilma e Edson marca o início de um novo ciclo de gestão na Aldeia Água Branca, com foco no fortalecimento das tradições, diálogo com a comunidade e promoção do desenvolvimento local.

Fale com O Pantaneiro: Sua Voz na Notícia!

Você tem alguma denúncia, flagrante, reclamação ou sugestão de pauta? O Site O Pantaneiro está sempre atento aos fatos que impactam a nossa região e queremos ouvir você!

Fale direto com nossos jornalistas pelo WhatsApp: (+55 67 99856-0000). O sigilo da fonte é garantido por lei, e sua informação pode fazer a diferença!

Além disso, você pode acompanhar as principais notícias, bastidores e conteúdos exclusivos sobre Aquidauana, Anastácio e região em nossas redes sociais. Siga O Pantaneiro nas plataformas digitais e fique sempre bem informado:

Clique no nome de qualquer uma das plataformas abaixo para acessar:

Instagram - @jornalopantaneiro

Facebook - @opantaneiro

YouTube - @TVOPantaneiro

WhatsApp - 67 99856-0000

TikTok - @opantaneiro_oficial

O Pantaneiro: Jornalismo com credibilidade, compromisso e a cara da nossa gente!