Nioaquenses denunciam ataque de sucuri no rio Saltinho

Duas crianças ficaram feridas com suposto ataque de sucuri filhote / Arquivo pessoal

Moradores de Nioaque relatam ataques de cobra no rio Saltinho, neste fim de semana. Segundo as informações preliminares, o local é um ambiente de lazer gratuito para os nioaquenses, um programa tradicional para aliviar o calor intenso que vem assolando o estado de Mato Grosso do Sul.

Nas redes sociais, os moradores da região publicaram alerta para que os frequentadores do local tomem cuidados redobrados devido à suspeita de ataques de cobras aos banhistas.

Uma moradora, que preferiu não se identificar, disse que levou as filhas para se refrescar no rio Saltinho, na última sexta-feira (23) e, nas proximidades da Cachoeira, foram picados por possível sucuri filhote.

Ao levar as filhas na Unidade de Saúde “24 Horas”, também tinha outra criança que foi vítima de um ataque parecido, ambas foram prontamente atendidas, medicadas e passam bem.

