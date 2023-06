Nível do Rio Aquidauana sobe para 4,52 metros após chuva intensa

Nível alto após chuvas / Foto: Ronald Regis/O Pantaneiro

A chuva intensa em Aquidauana nas últimas horas fez com que o nível do rio subisse para 4,52 metros de profundidade, conforme a marcação na régua, nesta quarta-feira, 14.

A Defesa Civil emitiu alerta em casos de alagamento e emergências em decorrência do volume de chuva. Conforme o informativo do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), volume de chuva ultrapassou 111 mm nas últimas 48h em municípios do Estado.

O avanço da frente fria aliado ao fluxo de umidade, passagem de cavados e atuação de baixa pressão atmosférica favoreceu chuvas intensas em todas as regiões. Só em Aquidauana a chuva atingiu 19 mm nas últimas 24h.