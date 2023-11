No 1° dia de provas, 14 mil pessoas faltam o Enem em MS

Aplicativo do Enem

Em Mato Grosso do Sul, mais de 14 mil candidatos inscritos para o Enem 2023 faltaram ao primeiro dia de provas, realizada no domingo (5). O número representa 29,5% das abstenções no Estado, na comparação com o número de inscritos com os que compareceram à aplicação do Exame.

A primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio aplicou provas de Linguagens e Ciências Humanas.

Conforme o balanço parcial divulgado pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (Inep) em coletiva na noite deste domingo, 33.468 candidatos fizeram a prova em Mato Grosso do Sul, segundo publicou o Midiamax.