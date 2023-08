Nova Andradina tem redução de 60,9% na quantidade de roubos, aponta Sejusp

A quantidade de roubos no município de Nova Andradina e região diminuiu em 60,9%, entre janeiro e julho de 2023 - em comparação ao mesmo período do ano passado -, conforme dados da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública).

No período mencionado, na cidade de Nova Andradina, não foi registrada nenhuma ocorrência de roubo de veículo e de roubo em residência. Os roubos em vias urbanas também reduziram 80%.

Nos municípios de Nova Andradina, Angélica, Batayporã, Ivinhema, Novo Horizonte do Sul e Taquarussu, também houve queda de 10% no total de ocorrências de homicídio doloso (quando há intenção de matar) e as ocorrências de furto reduziram 7,2%.

O delegado regional da Polícia Civil em Nova Andradina, André Luiz Novelli Lopes, comentou os índices e apontou o sucesso de algumas ações, colocadas em prática para reduzir a criminalidade.

“Conseguimos diminuir o tempo de resposta entre o registro de ocorrência, primeiro momento que a Polícia Civil toma conhecimento do fato criminoso, e o início da investigação criminal. Hoje nós temos duas seções de fiscalizações gerais, uma em Nova Andradina e outra na cidade de Ivinhema. Temos profissionais que estão demonstrando excelente capacidade profissional, comprometimento e responsabilidade com a investigação criminal. Isso vem propiciando uma solução mais rápida, identificação da autoria dos delitos, vem acontecendo de forma que o tempo resposta da Polícia Civil tem sido muito bom. Isso, obviamente, colabora com a inibição de novos crimes”.

O delegado regional também mencionou os investimentos recebidos pela regional da Polícia Civil em Nova Andradina, como a contratação de novos escrivães de polícia, viaturas e equipamentos de informática. “Temos todos os meios necessários para que nossa atividade fim seja realizada. São vários fatores que têm propiciado um resultado favorável”, disse Lopes.

Trabalho em conjunto

O delegado também enfatiza os trabalhos realizados em conjunto com as demais forças de segurança e os investimentos realizados pelo Governo do Estado são fundamentais para a redução dos índices de criminalidade.

“Não podemos deixar de enaltecer outras forças policiais, em específico a Polícia Militar que faz o policiamento preventivo, trabalha em conjunto com a Polícia Civil. Temos boa integração com a PM e esse nível de entrosamento também propicia união de esforços no mesmo sentido e isso melhora a eficácia da segurança pública como um todo”, comentou o delegado.

O comandante do 8° Batalhão de Polícia Militar, tenente-coronel Paulo Renato Ribeiro, também reforça a atuação em conjunto das forças de segurança e dos bons resultados obtidos.

“A preocupação com a segurança é um assunto que está constantemente em pauta de reuniões dos órgãos de segurança pública, uma vez que ninguém está imune de ser vítima da criminalidade. Por isso, cada vez mais o efetivo policial do Vale do Ivinhema vem desenvolvendo diversas operações, além de atividades rotineiras. Com uma média de 15 mil pessoas abordadas no período de janeiro a julho de 2023, foi possível recapturar mais de 82 foragidos da Justiça e foram conduzidas para a delegacia mais de 615 indivíduos”, disse o comandante.

Os dados da Sejusp também mostram que na região de Nova Andradina houve redução de 25% de casos de feminicídios. Para o delegado da Polícia Civil, este é mais um avanço.

“Nós também conseguimos fazer um reforço na Delegacia de Atendimento à Mulher de Nova Andradina. Nós tivemos a lotação de mais uma delegada de polícia recentemente e isso ajuda muito a trazer bons resultados. Muito bom quando conseguimos reduzir os índices, mas nós devemos aprimorar sempre. Nesse sentido, vamos manter nossos objetivos e tentar reduzir mais a criminalidade para poder proporcionar a segurança tão desejada para a sociedade nova-andradinense e da região”, concluiu o delegado André Luiz.