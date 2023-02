Nova Diretoria da Assomasul toma posse com cerimônia especial

Riedel disse que várias solicitações para o Governo do Estado chegam através da Assomasul / Divulgação/Assomasul

Valdir Couto Júnior, prefeito de Nioaque, foi reconduzido ao cargo, após receber 64 votos de prefeitos, totalizando mais de 80% dos municípios associados.

"Vamos defender os interesses dos municípios. Neste caminho iremos precisar muito do Governo do Estado para levar serviços e assim atender as cidades. Iremos também buscar apoio da Assembleia e de outros órgãos", afirmou Valdir Júnior.

O governador Eduardo Riedel reafirmou compromisso com as 79 cidades do Estado, com investimentos em diferentes setores, entre eles saúde, educação, segurança, saneamento e infraestrutura.

"Não vamos parar, Mato Grosso do Sul tem pressa. Fazemos uma política que privilegia a ação nos municípios. Viemos aqui ratificar este compromisso. São R$ 3,6 bilhões em obras em andamento nas 79 cidades", disse o governador.

Riedel disse que várias solicitações para o Governo do Estado chegam através da Assomasul.

"Estas obras e investimentos ajudam no desenvolvimento dos municípios. Não haverá distinção a nenhuma cidade. Vamos conversar com os prefeitos para traçar novos planos e projetos", destacou Riedel.

O deputado estadual Paulo Corrêa, presidente da Assembleia Legislativa afirmou o apoio e a parceria do legislativo com a Assomasul.

“Pode contar com nosso apoio, seremos parceiros desta instituição. Desejo tudo de bom para esta direção”.

Valdir Junior garantiu que a entidade continuará lutando pelas pautas municipalistas e trabalhando em prol dos municípios, seja buscando o governo estadual e também a bancada federal em Brasília.

“Essa nova diretoria vai continuar trabalhando pelos municípios, vamos sempre lutar pelas pautas prioritárias para os municípios, sem dúvida essa será uma gestão de muitas conquistas municipalistas, finalizou Júnior”.

Além de prefeitos, também estiveram presentes na cerimônia, o presidente do PSDB e ex governador, Reinaldo Azambuja, Deputada Estadual Mara Caseiro, Secretário de Governo, Pedro Arlei Caravina, Secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha, Secretário Executivo, Sérgio de Paula, Deputado Estadual Pedro Pedrossian Neto, Deputado Estadual Gerson Claro, Deputado Estadual Enelvo Feline e também assessores e vereadores.

Confira abaixo a diretoria completa:

DIRETORIA ASSOMASUL BIÊNIO 2023/2024

Diretoria Executiva:

I – Presidente: Valdir Couto de Souza Junior

II – 1º Vice-Presidente:Agnaldo Marcelo da Silva Oliveira

III – 2º Vice-Presidente: Vanda Cristina Camilo

IV – Secretário Geral: Dalmy Crisostomo da Silva

V – 2º Secretário: José Fernando Barbosa dos Santos

VI – 3º Secretário: Gerolina da Silva Alves

VII – Tesoureiro Geral: Thalles Henrique Tomazelli

VIII – 2º Tesoureiro: Cleidimar da Silva Camargo

Diretoria Auxiliar:

I – Diretor Cultural: Valdomiro Brischiliari

II – Diretor Social e Esportivo: André Nezzi de Carvalho

III – Diretor de Relações Públicas: José Natan de Paula Dias

IV – Diretor de Patrimônio: Marcos Benedetti Hermenegildo

V – Diretor da Área da Saúde: Lúcio Roberto Calixto Costa

VI – Diretor para Assuntos Municipalistas: João Carlos Krug

Conselho Fiscal:

Titulares

I – Donizete Aparecido Viaro

II – Josmail Rodrigues

III – Henrique Wancura Budke

Suplentes

I – Germino da Roz Silva

II – Rogério de Souza Torquetti

III – Edson Rodrigues Nogueira