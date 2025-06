Nova frente fria chega a Aquidauana e mantém temperaturas baixas até o fim do mês

O Pantaneiro

O frio nem foi embora e Aquidauana já se prepara para enfrentar uma nova onda de baixas temperaturas. A previsão, segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), indica que a cidade será atingida novamente por uma frente fria a partir desta quinta-feira, dia 26 de junho.

Mesmo com o leve aquecimento registrado nos últimos dias, as manhãs continuam geladas e a tendência é de que as temperaturas voltem a cair gradualmente nos próximos dias.

A combinação entre tempo nublado, umidade e a influência da frente fria vai manter o clima típico de inverno, com variações bruscas de temperatura ao longo do dia. Em Aquidauana, as mínimas devem continuar próximas dos 14°C nas primeiras horas do dia, enquanto as máximas podem chegar a 28°C à tarde — o que caracteriza uma grande amplitude térmica, comum nesta época do ano.

Com essa nova queda nas temperaturas, o frio intenso deve permanecer até o fim do mês, trazendo desconforto e exigindo cuidados com a saúde, principalmente entre idosos, crianças e pessoas com doenças respiratórias. O tempo seco e os ventos também favorecem a formação de nevoeiros nas madrugadas, além de aumentar o risco de doenças típicas do inverno.

A recomendação é que a população mantenha-se atenta aos boletins meteorológicos e evite exposição prolongada ao frio, especialmente durante as primeiras horas da manhã e à noite. A nova frente fria reforça o que já vem sendo sentido em Aquidauana: o inverno chegou de vez e promete seguir firme nos próximos dias.

