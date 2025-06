Nova frente fria muda o tempo e traz instabilidade para Aquidauana nesta sexta

João Éric, O Pantaneiro

Aquidauana deve enfrentar um dia de tempo instável nesta sexta-feira (27), com aumento na nebulosidade e possibilidade de chuvas fracas a moderadas, segundo previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima). A chegada de uma nova frente fria, ainda que de menor intensidade em relação à registrada na semana passada, deve influenciar o clima na região pantaneira, incluindo o município.

Embora o fenômeno atue com maior força no sul do Estado, Aquidauana pode registrar pancadas isoladas de chuva ao longo do dia, além de ventos moderados a fortes. Não se descarta a possibilidade de tempestades pontuais com raios e rajadas de vento, sobretudo no final da tarde.