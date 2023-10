Novas pontes levam acessibilidade à região rural de Corumbá

Riedel durante apresentação / Fotos: Álvaro Rezende

Corumbá vai receber do Governo de Mato Grosso do Sul R$ 4,1 milhões para a construção de novas pontes em duas regiões da área rural, levando assim acessibilidade para os moradores da região e garantindo melhor logística para a produção local - o que influencia no diretamente no desenvolvimento econômico e sustentável do Pantanal.

A assinatura das autorizações para emissão das ordens de serviço foi realizada nesta manhã de quarta-feira (4) pelo governador Eduardo Riedel, com a presença do prefeito corumbaense Marcelo Iunes e o chefe da Casa Civil estadual, Eduardo Rocha.

"São obras de infraestrutura muito importantes para Corumbá não só na parte econômica, mas na social mesmo. Vão ajudar bastante, principalmente para quem está na região do Taquari e que sente uma dificuldade enorme na logística. Ali, quando está seco vira areião, e quando chove também não dá para passar", comenta Iunes na assinatura.

Ele completa que pecuaristas, ribeirinhos e demais moradores da região serão beneficiados. "Obras de suma importância para a região do Pantanal", conclui o prefeito. As pontes serão de madeira em vigamento simples e estão divididas em dois lotes de serviço que estão sob a execução da Seilog (Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística).

No primeiro, é contemplado a rodovia de acesso ao Porto Rolon. O investimento nesse ativo de infraestrutura será de R$ 3.243.309,12. Já o segundo trabalho soma R$ 884.070,21 investidos em pontes sobre as vazantes 9 e 10 da rodovia MS-228.