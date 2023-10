Nove pessoas ficam feridas em acidente envolvendo ambulância

Crédito: Jornal da Nova

Nove pessoas ficaram feridas em estado grave, na noite da última terça-feira (3), em um acidente envolvendo três veículos. O caso aconteceu no anel rodoviário Fernando Lima Vasconcelos, entre as rodovias MS-473 e MS-124, em Nova Andradina, segundo informações preliminares.

Conforme as informações apuradas pelo Jornal da Nova, a colisão envolveu um veículo Fiat Toro, uma ambulância de entidade privada e um caminhão.

Populares que presenciaram o momento do choque, informaram que o acidente ocorreu após a tentativa de uma ultrapassagem em local proibido. No entanto, a perícia foi acionada para verificar a dinâmica do ocorrido.

Nove vítimas

No Fiat Toro, seguiam cinco passageiros, na ambulância mais quatro pessoas. Duas vítimas foram socorridas por outra ambulância que passava pelo local.

Os outros passageiros foram levados pela viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), ainda prestaram auxílio a ambulância dos bombeiros e da Prefeitura do município.