Novo presidente do TJMS segue passos do pai e destaca valorização da magistratura

Ele afirmou que é 'indescritível' o momento / Marcos Ermínio / Midiamax.

Os três desembargadores irão atuar como o primeiro escalão do Poder Judiciário do Estado.

Integrantes da nova administração do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) tomaram posse na última quarta-feira (1°).

De acordo com o site Midiamax, o desembargador Sérgio Fernandes Martins se torna presidente do Tribunal de Justiça de MS. Assim, o desembargador Dorival Renato Pavan responde pela Vice-Presidência.

O desembargador Fernando Mauro Moreira Marinho é o novo corregedor-geral de Justiça do Estado.

Pai e filho como presidente do TJMS

Logo no início da posse, o desembargador presidente do TJMS quebrou o protocolo para homenagear o pai, que ocupava o mesmo cargo há 40 anos.

“Permito-me quebrar o protocolo para chamar o meu pai, Sérgio Martins Sobrinho, para integrar a Mesa Diretora, em que presidiu em 1983 até 1986”.

Sobre ocupar o mesmo cargo que seu pai, Sérgio disse que é “uma experiência única, porque pela primeira vez Mato Grosso do Sul tem dois desembargadores, pai e filho. Além disso, a coincidência é que os dois chegaram à presidência, meu pai em 1º de fevereiro de 1983 e eu agora, 40 anos depois”.

Ele afirmou que é ‘indescritível’ o momento. “Sobretudo porque ele está vivo e com boa saúde e vai poder participar conosco desse momento de júbilo, algo que não é muito comum, nunca aconteceu aqui em MS”, destacou.

Projetos e prioridades

Assim, falou sobre as prioridades e projetos que deve implantar durante o biênio. “Tracei três pilares: um que é a valorização da magistratura, dos servidores, que é natural, todas as presidências procuraram de uma certa forma fazer isso”, explicou.

“Outra é dar uma celeridade muito grande aos processos, evitar aquela famosa morosidade da Justiça e aí especificamente, fazendo com que a nossa central de processos eletrônicos funcione com mais fluidez”, detalhou. Por fim, disse que o terceiro pilar “são algumas obras que são indispensáveis, porque o Tribunal de Justiça tem que acompanhar o crescimento do Estado”.

Então citou que “está incluso o novo palácio da justiça que o antigo presidente já apresentou, fazer uma reforma completa no Fórum de Campo Grande, que tem 22 anos. Ele foi calculado com prazo de vida útil de 10 anos e hoje já tem 22 anos, então precisa. Não vai dar para construir um novo Fórum, então essa é uma parte e outras obras relevantes que acompanham essas principais”.

Por fim, o novo presidente do TJMS disse que “fazer justiça é poesia, fazer justiça é ir de encontro ao anseio da sociedade. Além disso, nós sempre tivemos nas Letras sul-mato-grossense, representantes do judiciário”. Citou José Couto Vieira Pontes, que foi juiz e criador da Academia de Letras.